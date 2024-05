Calcio, Fiorentina beffata dall’Olympiacos ai supplementari. La Conference League è dei greci

Una beffa ad Atene. La Conference League 2024 ha i tratti ellenici non soltanto per la sede in cui l’atto conclusivo si è disputato, ma anche per la vittoria dell’Olympiacos tra le mura amiche. Ci ha provato la Fiorentina a conquistare questo successo europeo, ma i tempi supplementari non sono stati amici della compagine allenata da Vincenzo Italiano.

Una partita molto poco spettacolare, in cui la grande intensità è stato il fattore preponderante. I greci si sono fatti vedere nelle prime battute con Podence, ma Terracciano ha fatto buona guardia. Tuttavia, la chance più importante è capitata sui piedi di Jack Bonaventura nella prima frazione, che al limite dell’area non è riuscito a trovare potenza e precisione da posizione molto favorevole. Da sottolineare il gol annullato a Biraghi dopo 9′ per posizione di fuorigioco ravvisata dalla VAR.

Gioco molto spezzettato anche nella ripresa, e la Viola ha da recriminare per la poca concretezza che c’è stata in un paio di circostanze con Milenkovic e Kouame che non hanno trovato la via della rete come si sarebbe sperato. Per i greci un colpo di testa di Iborra ha fatto venire qualche brivido nella retroguardia di Italiano.

Una partita oggettivamente brutta, in cui nessuna delle due squadre ha veramente meritato di segnare. E infatti siamo arrivati al novantesimo a reti bianche. Nei supplementari il gol vittoria è stato siglato per l’Olympiacos da Ayoub El Kaabi. Una marcatura finita sotto la lente di ingrandimento della VAR dopo un contatto dubbio cross di Hezze e spizzata del marocchino. La rete al 116′, però, è stato confermata il sogno della Fiorentina è svanito.