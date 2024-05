Boxe, Mike Tyson ha avuto un malore in volo: cos’è successo sull’aereo e l’attesa per il ritorno sul ring

Mike Tyson ha avuto un malore mentre era in volo da Miami a Los Angeles e dopo l’atterraggio è stato richiesto l’intervento del personale medico. Una delle grandi icone della boxe internazionale ha accusato un attacco di ulcera, che gli ha provocato capogiri e nausea. I media statunitensi riferiscono che il fuoriclasse americano sta bene.

Il quasi 58enne (spegnerà le candeline il prossimo 30 giugno) è atteso sul ring tra un paio di mesi. Il prossimo 27 giugno, infatti, il ribattezzato Iron Mike tornerà a indossare i guantoni per sfidare lo youtuber Jake Paul in un match di esibizione che verrà trasmesso in diretta streaming su Netflix e su cui c’è grande attesa.

L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi non combatte ufficialmente dall’11 giugno 2005, quando venne sconfitto da Kevin McBride. Il 28 novembre 2020, però, era salito sul ring dello Staples Center per incrociare Roy Jones Jr. in un incontro di esibizione che aveva smosso le fantasie degli appassionati della nobile arte. Il malore odierno non dovrebbe compromettere il confronto di inizio estate con Jake Paul.