Basket, può esserci un’Italia senza Fontecchio? L’infortunio preoccupa e le alternative scarseggiano

Detroit-Miami del 17 Marzo è stata l’ultima partita giocata finora da Simone Fontecchio. Da quel momento l’abruzzese non ha messo più piede in campo, terminando la stagione in infermeria e tuttora continua il suo status di infortunato. Doveva essere all’inizio uno stop di pochi match, ma il tempo si è dilatato notevolmente e al momento non c’è davvero una data sul rientro dell’azzurro.

Purtroppo delle successive analisi hanno segnalato dei problemi ad alcuni legamenti del piede, con questo dolore all’alluce che non svanisce assolutamente. La situazione fisica e medica di Fontecchio ha messo ovviamente in grande allarma tutto lo staff della Nazionale, visto che il nativo di Pescara è certamente la stella dell’Italia ed il giocatore sul quale si concentra gran parte del rendimento offensivo della squadra di Pozzecco.

Proprio le parole del CT azzurro qualche settimana fa hanno ulteriormente alzato il livello di preoccupazione, visto che mancano due mesi all’inizio del Preolimpico a Porto Rico: “Simone purtroppo non ha di fatto giocato il finale di stagione NBA per via dell’infortunio che l’ha colpito. Ed è un peccato perché stava giocando in maniera fantastica. Ora la prima cosa che dobbiamo fare è dare una valutazione precisa del suo infortunio non appena rientrerà a breve in Italia. Speriamo ovviamente che l’infortunio non sia grave, vedremo ma non nego di essere un po’ preoccupato per Simone”.

L’Italia senza Fontecchio chiaramente diventa un altro tipo di squadra e certamente le speranze di accedere nuovamente ai Giochi si ridurrebbero notevolmente, visto che ci potremmo trovare di fronte una Lituania che invece si porta dietro i suoi migliori giocatori, Domantas Sabonis e Jonas Valanciunas.

Le soluzioni al momento sono anche difficili da trovare, visto che anche uno come Gabriele Procida si è fatto male. In questa stagione si è rimesso in luce Awudu Abass, che ha disputato un Eurolega positiva con la maglia della Virtus e ha dimostrato di essere un elemento importante per coach Luca Banchi. Abass potrebbe rientrare nel giro della Nazionale dopo essere rimasto fuori negli ultimi tre grandi appuntamenti.

Sicuramente le responsabilità offensive verrebbero divise su più fronti, pensando alle possibili convocazioni di Nico Mannion e Danilo Gallinari, ma anche con un Nicolò Melli che in Nazionale offre sempre un contributo eccezionale e con uno Stefano Tonut in continua crescita partita dopo partita con Milano.

Inoltre oggi è arrivata la chiusura definitiva di Marco Belinelli ad un ritorno in maglia azzurra. Il capitano della Virtus poteva essere un’opzione, soprattutto in caso di assenza di Fontecchio, ma il richiamo della Nazionale e del sogno olimpico non sono stati abbastanza forti.