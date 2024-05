Siamo a pochi giorni, tre per la precisione, dal Preolimpico di Debrecen, l’ultimo del basket 3×3 per le Olimpiadi di Parigi 2024. Più ampio dei tre precedenti, prevede tanto per gli uomini quanto per le donne la partecipazione di 16 squadre e tre pass a cinque cerchi.

Il format ricalca, sostanzialmente, questa necessità, dal momento che cinque biglietti per la capitale di Francia se ne sono già andati. Tra gli uomini sono entrati, per classifica, Serbia, USA, Cina, Lettonia e Olanda, mentre tra le donne i posti sono di Francia, Cina, USA, Azerbaigian e Australia. Va ricordato che la Francia aveva (e ha) diritto di schierare una squadra su due, in questo caso la femminile, senza dover avere per forza la maschile (che proprio a Debrecen prova a qualificarsi).

Il sistema di qualificazione è piuttosto semplice: ci sono quattro gironi da quattro squadre (quello dell’Italia femminile è composto da Olanda, Israele e Ungheria), con le prime due che vanno ai quarti di finale. Il girone dell’Italia s’incrocia con quello di Canada, Lituania, Repubblica Ceca e Cile.

Qui viene il bello (o il brutto), in quello che sarà un decisivo 19 maggio. Ci saranno sì due semifinali, ma di fatto queste serviranno non già a definire due finaliste quanto a rendere note le prime due partecipanti alle Olimpiadi. Le perdenti di questi incontri giocheranno una finale che sta a metà tra quella per il terzo posto e quella per l’ultimo biglietto parigino.