Sembra un po’ tutto come tre anni fa. Solo che, stavolta, ci sono appunto tre anni in più e una prospettiva diversa di mezzo. L’Italia cerca di qualificarsi di nuovo, con la sua squadra femminile, alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il Preolimpico di basket 3×3.

Ma, a Debrecen, ci sarà tanto di cui ragionare. Innanzitutto il primo girone, che si concluderà con la sfida all’Ungheria padrona di casa, quella stessa Ungheria che fu gelata con un solo tiro di D’Alie a meno di cinque secondi dalla fine. Le azzurre tenteranno un’altra volta il colpo di mano, sapendo che stavolta non partono con i favori del pronostico. Quelli che, però, sa come ribaltare.

Le partite dell’Italia al Preolimpico di basket 3×3 saranno di scena a partire da giovedì 16. Sarà possibile seguirle in diretta streaming sul canale YouTube FIBA3x3, quello ufficiale di tale branca della FIBA. OA Sport ne offrirà inoltre le Dirette Live testuali per l’Italia, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE 2024

Giovedì 16 maggio

Ore 19:45 Italia-Olanda

Ore 21:10 Italia-Israele

Sabato 18 maggio

Ore 20:45 Italia-Ungheria

PROGRAMMA ITALIA PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: YouTube FIBA3x3

Diretta Live testuale: OA Sport