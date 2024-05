Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italbasket femminile 3×3 sulla strada verso Parigi 2024! Le azzurre cedono all’Olanda per 9-13 nella prima partita del girone D del torneo Preolimpico in svolgimento a Debrecen (Ungheria), pagando un avvio di match complicato senza più riuscire ad impensierire le avversarie. Tra poco la compagine del Belpaese ritornerà in campo contro Israele, chiudendo la fase a gironi sabato 18 maggio alle 20:45 contro l’Ungheria.

4 punti di Rae Lin D’Alie e 2 equamente divisi tra Chiara Consolini e Sara Madera, con un solo punto messo a referto da Laura Spreafico. Per le Orange, invece, 7 punti di Driessen e 5 punti di Boonstra. Partita subito difficile per la Nazionale tricolore, con l’Olanda che preme sull’acceleratore con un break di 0-5. L’Italia si sblocca solo a cronometro fermo con D’Alie (2-5), con le nostre avversarie che vanno anche a +5 (3-8). Ancora l’italo-americana prova a suonare la carica per il -2 (6-8), ma l’Olanda piazza un altro mini-parziale per tornare a +4 (6-10). Spreafico segna un solo libero a disposizione (7-10), con D’Alie che ha l’ultimo sussulto azzurro (8-10). Nel finale la rappresentativa dei Paesi Bassi mantiene i nervi saldi, per il 9-13 con cui vince ed infligge la prima sconfitta alle ragazze di coach Andrea Capobianco: serve subito una reazione contro Israele – uscita battuta dall’Ungheria per 21-16 – per non compromettere il percorso verso Parigi 2024!