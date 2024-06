Altra due giorni di Women’s Series per l’Italia del basket 3×3. La squadra azzurra, in quest’occasione formata da Chiara Consolini, Stefania Trimboli, Maria Miccoli e Laura Spreafico, è andata a Orleans, in Francia, per disputare la sesta tappa del circuito internazionale.

Nella prima giornata, le azzurre sono risultate particolarmente convincenti, superando la Polonia per 22-11 e le Filippine con lo stesso risultato, ottenendo così la vittoria nel girone e un accoppiamento teoricamente favorevole ai quarti di finale.

Teoricamente, appunto. Perché il quarto di finale con la Cechia si è risolto per 15-13 a favore delle azzurre, con Maria Miccoli in grande spolvero. Contro Clermont Ferrand, una specie di Francia 2, è invece arrivato il ko in semifinale per 19-21 nonostante 8 di Spreafico, 5 di Consolini e Miccoli ed 1 di Trimboli.

Clermont Ferrand ha poi perso la finale con la Francia (quella vera). L’Italia è ora terza con 220 punti nella classifica generale delle Women’s Series, comandata dalla Francia con 350; segue il Canada con 240.