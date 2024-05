ATP Roma, Daniil Medvedev approda al 3° turno, Tsitsipas e Rublev si salvano

Giornata ricca di match quest’oggi a Roma per gli Internazionali d’Italia 2024. Sui campi del Foro italico definito il quadro dei qualificati al terzo turno della parte bassa del tabellone maschile. Detto dell’uscita di Rafa Nadal, per mano del polacco Hubert Hurkacz, delle sconfitte di Matteo Arnaldi contro il cileno Nicolas Jarry e di Luca Nardi contro Holger Rune e dell’affermazione di Stefano Napolitano contro il cinese Shang, altri match interessanti si sono tenuti.

In primis, il vincitore dell’edizione 2023 ha iniziato con il piglio giusto. Daniil Medvedev (n.4 del mondo) si è imposto per 7-5 6-4 contro il britannico Jack Draper e nel terzo turno giocherà contro il giovane serbo Hamad Medjedovic (n.121 del ranking), a segno per 7-6 (4) 6-4 contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.33 del ranking).

Hanno sofferto non poco Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Il greco ha battuto in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff (n.41 del ranking) con il punteggio di 6-7 (1) 6-4 6-4 e nel terzo turno giocherà contro il britannico Cameron Norrie (n.27 del seeding), uscito vittorioso dalla sfida contro lo spagnolo Jaume Munar per 6-3 1-6 6-3. Andando oltre la mezzanotte Rublev (n.6 del mondo), vincitore del torneo di Madrid, l’ha spuntata contro l’americano Marcos Giron (n.49 ATP) per 5-7 6-4 7-5. Il russo giocherà contro il francese Alexandre Muller, impostosi nel derby francese contro Arthur Fils (n.31 del seeding) per 7-5 6-3.

L’avventura prosegue anche per il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Alex de Minaur. Il nativo di Montreal (n.20 del mondo) ha battuto l’olandese Botic van de Zandschulp (n.112 del mondo) per 6-1 7-6 (6), recuperando in maniera incredibile nel secondo parziale. Auger-Aliassime se la vedrà al terzo turno proprio contro de Minaur (n.9 del seeding), che con un doppio 6-3 ha piegato lo spagnolo Roberto Carballes Baena.