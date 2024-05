ATP Madrid, Jannik Sinner dopo il forfait: “Meglio non andare oltre per non peggiorare le cose”

Non ci sarà Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Il numero 2 del mondo ha optato per il ritiro dal torneo della Caja Magica, lasciando così spazio a Felix Auger-Aliassime che accede così alle semifinali in maniera diretta senza nemmeno scendere in campo.

La causa di questo forfait è il dolore all’anca di cui ha parlato già al termine del match contro Pavel Kotov ed avvertito già a Montecarlo. Dopo averci giocato sopra sia al terzo turno che negli ottavi di finale contro Karen Khachanov, Sinner ha preferito non rischiare oltre per non mettere a repentaglio i propri obiettivi stagionali.

Dopo l’ufficialità data dagli organizzatori del torneo, lo stesso azzurro ha voluto rilasciare alcune parole subito dopo l’accaduto sui propri profili social: “Sono davvero triste dal dovermi ritirare dal mio prossimo match qui a Madrid. La mia anca ha iniziato a darmi fastidio questa settimana e piano piano la zona ha iniziato a farsi sempre più dolorosa. Seguendo i consigli dei dottori abbiamo deciso che è meglio non andare oltre rendendo peggiore il dolore. Farò altri test nei prossimi giorni e seguirò i consigli degli specialisti per recuperare“.

Ricordiamo che Sinner ha in mente di presentarsi a Roma la prossima settimana per il Masters1000 di casa, per poi puntare al Roland Garros e alle Olimpiadi come da lui sempre sostenuto. La speranza è che non si tratti di nulla di troppo gravoso in un momento in cui la lotta per la vetta della classifica ATP si stava mettendo per il meglio.

IL POST DI JANNIK SINNER