Atletica, Stefano Mei: “Più di 100 azzurri agli Europei, record assoluto: racconta l’investimento”

Gli Europei 2024 di atletica leggera andranno in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. L’Olimpico ospiterà la rassegna continentale a poco meno di due mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’Italia vuole sognare con tutte le sue stelle più importanti, su tutti Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Antonella Palmisano. Si preannuncia un evento di grande spessore tecnico, considerando anche le presenza di big stranieri come Armand Duplantis, Femke Bol, Karsten Warholm.

Stefano Mei, Presidente della FIDAL, ha fatto un punto della situazione quando mancano dieci giorni alla rassegna continentale: “Non sono mai stati così tanti gli azzurri agli Europei. Nei prossimi giorni comunicheremo ufficialmente la squadra per Roma 2024 ma possiamo già confermare che la nostra Nazionale avrà più di 100 atleti per la prima volta”.

La lista dei convocati sarà diffusa nelle prossime ore, il precedente record era di 101 atleti per Monaco 2022 (sceso poi a 98 per tre defezioni). Questa volta si andrà oltre e Stefano Mei se ne rallegra: “Quelli delle convocazioni sono già numeri importanti, che raccontano bene l’investimento tecnico fatto in queste stagioni. Sono sicuro che sarà un Olimpico in festa, spinto dai grandissimi risultati che stanno ottenendo i nostri ragazzi ma anche dai grandi campioni internazionali presenti, da Bol a Duplantis, da Ingebrigtsen a Warholm e tanti altri. È un lavoro febbrile man mano che si avvicina l’appuntamento, dopodiché ci sarà soltanto da godersi l’evento”.