Atletica oggi in tv, orari Meeting Grifone Asti 2024: programma e italiani in gara. C’è Fabbri

Oggi giovedì 23 maggio (a partire dalle ore 15.30) va in scena il Grifone Meeting 2024, evento di atletica leggera che avrà luogo ad Asti (nuova sede dopo Castiglione della Pescaia e Grosseto). Si preannuncia grande spettacolo in terra piemontese con diversi big del panorama tricolore, tra cui spicca Leonardo Fabbri. Il fresco primatista italiano di getto del peso, capace di una funambolica bordata da 22.95 metri a Savona e reduce dal 22.59 di Lucca, proverà a migliorarsi ulteriormente.

Da non perdere i 100 metri, dove assisteremo al debutto stagionale di Samuele Ceccarelli. Il Campione d’Europa dei 60 metri, reduce da un inverno sottotono e dal cambio di allenatore, si cimenterà sul rettilineo e cercherà di avvicinare subito il suo personale di 10.13. Andranno seguiti con attenzione gli 800 metri, dove vedremo all’opera Catalin Tecuceanu, fresco di un brillante 1:44.22 a Chorzow e desideroso di dettare legge anche in questa uscita.

In gara anche Elena Vallortigara (salto in alto), Federica Del Buono (5000 metri), Filippo Randazzo (salto in lungo), Brayan Lopez e Giancarla Trevisan (400 metri). Sonia Malavisi (salto con l’asta). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari del Meeting Grifone ad Asti. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING GRIFONE AD ASTI OGGI

Giovedì 23 maggio

15.30 Salto con l’asta femminile

16.10 Salto triplo femminile

16.15 Salto in alto femminile

16.30 400 metri maschile, serie B

16.45 400 metri maschile, serie A

17.00 400 metri femminile

17.10 Salto con l’asta maschile

17.15 800 metri femminile

17.30 800 metri femminile

17.55 Getto del peso maschile

18.00 Salto in lungo maschile

18.05 100 metri femminili paralimpici

18.20 100 metri maschile

18.35 1500 metri maschile

18.50 5000 metri femminile

PROGRAMMA GRIFONE MEETING: COME VEDERLO IN TV

Diretta tv: non prevista

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI GRIFONE MEETING

GETTO DEL PESO: Leonardo Fabbri.

100 METRI: Samuele Ceccarelli.

800 METRI: Catalin Tecuceanu.

SALTO IN ALTO: Elena Vallortigara.

5000 METRI: Federica Del Buono.

SALTO IN LUNGO: Filippo Randazzo.

400 METRI: Brayan Lopez, Giancarla Trevisan.

SALTO CON L’ASTA: Sonia Malavisi, Simone Bertelli, Matteo Oliveri.