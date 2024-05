Atletica, Leonardo Fabbri attaccherà i 23 metri a Lucca? Pronta la bordata dopo lo storico record italiano

Leonardo Fabbri sarà la grande stella del Meeting di Lucca, che andrà in scena domenica 19 maggio (dalle ore 17.00). Il colosso toscano tornerà in pedana a quattro giorni di distanza dallo storico record italiano di getto del peso firmato a Savona. La bordata da 22.95 metri, con cui ha migliorato di quattro centimetri lo storico primato nazionale di Alessandro Andrei, lo ha spedito al quinto posto delle liste mondiali all-time e ora il vice campione iridato non vuole smettere di sognare.

Il fiorentino, che aveva aperto la stagione con una sassata da 22.88 metri a Modena, cercherà un ulteriore miglioramento e proverà a sfondare il mitico muro dei 23 metri. Arriverà un nuovo segnale al dominatore statunitense Ryan Crouser? Si tratta di una tappa di avvicinamento agli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024. Leonardo Fabbri incrocerà il sudafricano Kyle Blignaut, l’egiziano Mohamed Magdi Hamza e il britannico Scott Lincoln.

Sempre a Lucca andranno seguiti il giamaicano Omar McLeod sui 110 ostacoli, le giamaicane Crystal Morrison e Britany Anderson sui 100 ostacoli, la trinidegna Michelle-Lee Ahye e la giamaicana Jura Levy sui 100 metri, il giamaicano Oshane Bailey e il britannico Adam Gemili sui 100 metri.