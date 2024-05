Atletica, Elisa Molinarolo supera 4.40. Si rivede Andrew Howe a Castelporziano, il vento condiziona il meeting

Elisa Molinarolo ha gareggiato al Meeting di Castelporziano (in provincia di Roma). La poliziotta era la stella annunciata del salto con l’asta e ha superato 4.40 metri alla seconda prova, sensibilmente condizionata dal forte vento. Le condizioni meteo non ideali hanno complicato il gesto della veneta che, dopo aver esordito sabato scorso con un balzo da 4.60 a Bovolone, non è riuscita a valicare 4.50. L’azzurra ha prevalso su Maria Roberta Gherca (4.25) e Sonia Malavisi (4.15), mentre la 17enne Valentina Praticò e Francesca Semeraro si sono espresse in 4.05.

Tra gli uomini, invece, Simone Bertelli (Campione d’Europa under 20) e Ivan De Angelis hanno superato 5.15 metri al primo assalto, salvo poi commettere tre errori a 5.35. Gabriele Chilà si rivede a buone misure nel salto in lungo: 7.85 metri con 1,9 m/s di brezza alle spalle, miglior risultato delle ultime stagioni per il calabrese, bronzo europeo under 23 nel 2019 e arrivato due volte a 8 metri esatti in carriera. Battuti Mohamed Reda Chahboun (7.77), Lorenzo Mantenuto (7.66), Abdul Majeed Omar (7.77) e Simone Forte (7.77). Era presente anche l’infinito Andrew Howe: il già vice campione del mondo ha chiuso all’ottavo posto con 7.14 (+1,1 m/s).