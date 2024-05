Atletica, due italiani detengono il mondiale stagionale! Fabbri e Diaz i migliori nel 2024: world lead azzurre

Due italiani sono al comando delle liste mondiali stagionali di atletica leggera. Due azzurri hanno infatti siglato la miglior prestazione planeteria in questa prima parte di annata agonistica. Leonardo Fabbri ha piazzato una meravigliosa sassata nel getto del peso, tuonando un’imperiale spallata da 22.88 metri lo scorso 1° maggio a Modena.

Il toscano, argento agli ultimi Mondiali outdoor e bronzo iridato in sala, si è fermato a tre centimetri dallo storico record italiano di Alessandro Andrei e ha migliorato il 22.80 siglato dallo statunitense Ryan Crouser in versione indoor il 17 febbraio. World Athletics ha deciso di mettere alla pari i risultati ottenuti al coperto con quelli siglati all’aperto. Il nostro portacolori ha dato un chiaro segnale in ottica delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove il grande favorito della vigilia sarà naturalmente il colosso americano.

Andy Diaz svetta invece nella graduatoria di salto triplo grazie ai 17.61 metri toccati il 6 febbraio a Torun in sala. Il 28enne, che potrà indossare la maglia azzurra soltanto a partire dal 1° agosto (giusto in tempo per i Giochi Olimpici), precede il burkinabé Hugues Zango (17.53) e lo spagnolo Jordan Alejandro Diaz (17.52), mentre la world lead all’aperto è in possesso del portoghese Pedro Pichardo (17.51 con 0,6 m/s di vento favorevole lo scorso 20 aprile a Xiamen).