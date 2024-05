Atletica, Chituru Ali insegue la zampata a Dubai: ritorno in gara dopo il 10.01 sotto la pioggia

Chituru Ali farà la sua seconda uscita stagionale all’aperto in occasione dell’UAE Athletics Grand Prix, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza) che andrà in scena venerdì 3 maggio a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il velocista comasco scenderà in pista alle ore 16.20 per cercare una zampata sui 100 metri, dopo che due settimane fa a Nairobi era sfrecciato in 10.01 sotto la pioggia (ma purtroppo con vento a favore di 2,2 m/s, appena sopra la norma).

Il 25enne, in inverno finalista sui 60 metri ai Mondiali Indoor, punterà a ritoccare il proprio personale di 10.12 siglato due anni fa agli Europei di Monaco e cercherà di avvicinare sensibilmente il muro dei dieci secondi. L’alfiere delle Fiamme Gialle affronterà il cingalese Yupun Abeykoon (suo compagno di allenamenti), il sudafricano Henricho Bruintjies, il giamaicano O’Shane Bailey, il qatarino Tosin Ogunode e l’iraniano Hassan Taftian.

Chituru Ali non è stato selezionato per prendere parte alle World Relays, ovvero i Mondiali di staffette che si disputeranno nel weekend alle Bahamas e che metteranno in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma attualmente è uno dei migliori sprinter alle nostre latitudini e sarà preso in considerazione nel prossimo futuro.