Atletica, Alessandro Sibilio torna e strabilia: miglior europeo dell’anno! 400 ostacoli di lusso a Ostrava

Alessandro Sibilio è tornato in gara dopo nove mesi di assenza dall’attività agonistica e ha subito dimostrato di essere pimpante, sfoggiando il suo indiscutibile talento troppe volte colpito da problemi fisici. Infortuni e acciacchi sembrano ormai essere alle spalle per il napoletano, che ha brillato sui 400 ostacoli a Ostrava (Repubblica Ceca), sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza).

Il 25enne ha battuto un colpo di grande impatto, vincendo di forza la gara con il tempo di 48.25, ovvero la miglior prestazione europea stagionale. Non poteva esserci miglior debutto per l’allievo di Gianpaolo Ciappa, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando mancano soltanto una decina di giorni agli Europei di Roma. Il finanziere ha fatto capire che potrà essere un grande protagonista nella rassegna continentale di fronte al pubblico dell’Olimpico, con la consapevolezza che ci sarà però anche il dominatore Karsten Warholm (esordirà in questa specialità tra un paio di giorni a Oslo).

Alessandro Sibilio è sembrato in ottima forma fisica e ha ampiamente distaccato lo sloveno Matic Ian Gucek (48.37), il qatarino Ismail Doudai Abakar (48.76) e il francese Wilfried Happio (49.48). Si tratta della quarta prestazione in carriera per l’azzurro: nel 2021 scese a 47.93 in occasione della semifinale dei Giochi, lo scorso anno si espresse in 48.14 ai Giochi Europei e in 48.23 a Ginevra, mentre ai Mondiali di Budapest uscì in semifinale con 48.43 dopo aver fatto i conti con un infortunio.