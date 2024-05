Arrampicata sportiva, Colli e Randi promosse alle Olympic Qualifier. Fossali e Zodda eliminati

A Shanghai (Cina) prosegue il primo atto delle Olympic Qualifier Series, l’evento su due appuntamenti (il secondo si disputerà tra un mese a Budapest) che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerne l’arrampicata sportiva. Oggi si sono disputate le qualificazioni dello speed, la disciplina veloce.

Sul fronte maschile tutti gli azzurri sono stati eliminati, non riuscendo a rientrare tra le prime sedici posizioni e staccare il biglietto per il tabellone da dentro o fuori (si ripartirà dagli ottavi di finale). Gianluca Zodda si è fermato al 19mo posto (5.439), appena davanti a Ludovico Fossali (anch’egli si è espresso in 5.439): i nostri portacolori sono rimasti esclusi per un decimo visto che l’ultimo ammesso è stato il sudcoreano Euncheol Shin con 5.33. Fuori anche Alessandro Boulos, 28mo in 5.59.

Tra le donne due italiane sono riuscite a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Beatrice Colli ha terminato al dodicesimo posto con il tempo di 7.16, mentre Giulia Randi ha terminato in sedicesima posizione con il crono di 7.22. La polacca Aleksandra Kalucka primeggia con 6.55 davanti alla cinese Yafei Zhou (6.62) e alla francese Capucine Viglione (6.68). Si tornerà in parete domani per la fase a eliminazione diretta.