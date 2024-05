Ambesi rapito da Cobolli: “Un gladiatore, ti conquista e ha margini. Sinner deve togliere la ruggine”

Proseguono i match del Roland Garros 2024, con un secondo turno che potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai colori italiani. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Roland Garros, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (commentatore di Eurosport).

Il primo punto all’ordine del giorno per Massimiliano Ambesi riguarda gli ottimi numeri degli italiani al secondo turno: “Un ottimo risultato e siamo andati vicino al 13 su 15. Emerge questo fatto delle tante vittorie contro i francesi, ora avremo diverse altre sfide contro i transalpini, 3 solo in campo maschile. Si conferma l’ottimo stato del tennis italiano al maschile, ma anche le donne, con una splendida Sara Errani, stanno dando buone risposte. Il secondo turno ci dà altre chance importanti. Certo, l’accoppiamento con Rune per Cobolli non è ideale ma nulla è precluso, come Fognini che avrà Paul, ma gli altri…penso che più della metà potrebbe avanzare”.

Iniziamo proprio a parlare di Cobolli: “Mi sembra un gladiatore! Non ti concede mai un punto e l’ha dimostrato ieri contro avversario che forse ha più talento di lui, ma quanto lo vedi giocare ti conquista. Cobolli affronta i match in un modo che incolla il pubblico alla tv. Considerando l’età possiamo parlare di un altro tennista molto interessante. Nella top50 ci starà con continuità. Nella top20 dovranno succedere un po’ di cose, ma è tutto in divenire”.

Dal torneo maschile, a quello femminile: “Sara Errani sta facendo qualcosa di splendido. Va per i 37 anni ma si sta avvicinando alla qualificazione alle Olimpiadi. Ok, è stata ex numero 5 del mondo, ma sta davvero andando a riscrivere questa sua parte di carriera. Nel primo turno contro Schmiedlova ha vinto un match davvero strano. Un break dopo l’altro. Succede nel tennis femminile, ma lei sta ribadendo a tutti che è una lottatrice incredibile. Ora se la vedrà contro Navarro. Un match che avrà enorme valenza. Se lo vincerà avrà un piede e mezzo alle Olimpiadi. L’Italia potrebbe avere 4 azzurre a Parigi”.

Ultima battuta su Jannik Sinner che se la vedrà contro Richard Gasquet: “Stasera capiremo di più sul cammino di Jannik. Penso che a livello fisico sia recuperato al 100%, ma la ruggine va tolta. Penso sia inevitabile dopo quasi un mese senza match”.