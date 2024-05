Alice D’Amato, tra cuore d’amore e lacrime agli occhi: gareggiare dopo l’infortunio della sorella e salire sul podio, atto II

Alice D’Amato ha gareggiato con le lacrime agli occhi in occasione degli Europei 2024 di ginnastica artistica. Quando la gemella Asia si è infortunata dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero (si è toccata il ginocchio sinistro, si attende l’esito degli accertamenti), eravamo soltanto alla seconda rotazione delle qualificazioni che assegnavano anche le medaglie nel concorso generale individuale. La genovese ha così disputato la seconda parte di gara con una sensazione di sconforto per quanto fosse successo alla sorella, a cui è estremamente legata e con cui condivide l’attività agonistica fin da bambina.

La 21enne si è presentata al volteggio visibilmente sconfortata, ma è comunque riuscita a portare a termine un buon doppio avvitamento. Faticava a trattenere la tristezza e doveva cercare di mantenere la concentrazione, anche se comprensibilmente era naufragata nel pensiero sulle condizioni di Asia. Alle parallele asimmetriche ha piazzato una stoccata degna della Campionessa d’Europa di specialità e ha firmato il miglior punteggio di giornata, grazie a cui si presenterà in pole position all’atto conclusivo dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Una volta scesa dagli staggi è scoppiata in un grande pianto, abbracciando coach Marco Campodonico e le compagne.

Alice D’Amato è poi riuscita a conquistare la medaglia d’argento sul giro completo, migliorando il bronzo di dodici mesi fa e firmando una leggendaria doppietta con la vincitrice Manila Esposito. Non è la prima volta che l’azzurra si trova in questa condizione, ad esempio era già successo agli Europei 2022: Asia si infortunò alla caviglia durante la finale al volteggio e Alice dovette tenere duro per completare le proprie fatiche, tra l’altro mettendosi al collo l’argento alle parallele. Ora bisognerà cercare di resettare tutto e concentrarsi sulle finali di specialità di domani e sulla finale a squadre di domenica, sperando che gli accertamenti di Asia forniscano il miglior esito possibile.