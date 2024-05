Alexander Zverev vince gli Internazionali d’Italia: “Il mio nome è Jannik”. Il riferimento a Sinner: a cosa si riferisce?

Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia, sconfiggendo il cileno Nicolas Jarry nella finale andata in scena sulla terra rossa della capitale. Il tedesco ha conquistato il Masters 1000 di Roma per la seconda volta in carriera, imponendosi per 6-4, 7-5 in un atto conclusivo controllato con grande disinvoltura dal numero 5 del mondo. Il teutonico ha fornito una risposta di peso e si candida a essere uno dei favoriti al Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 26 maggio.

Alexander Zverev ha fatto parlare di sé non soltanto per il risultato agonistico, ma anche per come si è espresso durante l’intervista sul campo, subito dopo la vittoria nella città eterna: “Buongiorno a tutti, il mio nome è Jannik…“. Il riferimento è chiaramente a Jannik Sinner, che non ha potuto essere presente al torneo di casa a causa di un fastidio all’anca che lo ha costretto a uno stop e che spera di poter risolvere per poter partecipare al Roland Garros.

Alexander Zverev ha voluto scherzare, già da qualche giorno aveva suggerito di poter essere un possibile sostituto di Sinner in questa occasione. Prima della finale aveva infatti dichiarato: “Mi sento come se fossi italiano quando sono qui. Ricevo sempre così tanto sostegno. Gli italiani sono un pubblico pazzesco, e questo mi piace. Non sostituirei Jannik, ma forse per questa settimana, se riescono a vedermi così, ne sarei felice“.