United Rugby Championship: le Zebre a Galway per ritrovare la vittoria

Torna l’United Rugby Championship dopo la sosta per le coppe europee e le Zebre Parma torneranno in campo sabato sera a Galway contro il Connacht. Irlandesi in piena corsa per i playoff, e chiamati a vincere per non veder scappare le migliori otto, mentre per la franchigia federale l’obiettivo è ritrovare quella vittoria che manca da troppo tempo.

Le Zebre sono attualmente ultime in classifica, con 15 punti, e hanno nel mirino Newport, Scarlets e Sharks per non chiudere in fondo la stagione. Ma per farlo dovranno ritrovare la vittoria e migliorare uno score che attualmente li vede con una vittoria, un pareggio e 11 sconfitte. La squadra emiliana è reduce dal pesante ko in Sudafrica in Challenge Cup e ora la squadra di Roselli dovrà ritrovare soprattutto la sua capacità offensiva.

Le Zebre Parma sono la peggior difesa del campionato, con ben 439 punti subiti, e quindi è sull’attacco che gli emiliani devono puntare. Attacco che a lungo è stata un’arma importante, con ben 262 punti segnati (più della Benetton Treviso), ma che ultimamente ha faticato e ritrovarsi, nonostante molti giocatori di assoluto livello.