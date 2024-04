Beach volley, FIVB annuncia il cambio del formate dei Challenge da giugno! Nel frattempo più controlli sugli “infortuni”

Niente più infortuni farlocchi, almeno si spera. La Fivb ci ha messo un po’ più del dovuto ma è arrivata alla conclusione che la farsa degli infortuni di una delle due squadre che dovevano disputare la finale dei gironi dei Challenge deve finire immediatamente.

Il caso è esploso nei due tornei brasiliani del circuito mondiale, due Challenge, appunto, tornei di livello medio-alto che hanno un bug nel regolamento. Vincere il girone, infatti, non dà grossi vantaggi rispetto al secondo posto. I primi classificati del girone affronteranno se va bene le migliori terze classificate negli ottavi di finale, se va male le peggiori seconde, le seconde affronteranno, sempre negli ottavi, le prime. Differenza di valori poca, preferibile giocarsela a pari o dispari e saltare una partita del programma per arrivare più riposati alla fase ad eliminazione diretta.

Dopo due tornei in cui si sono saltate complessivamente ben 18 partite, la FIVB ha pensato bene di intervenire per evitare altri scempi scrivendo una lettera ad allenatori e giocatori. Diciamo una sorta di primo avvertimento: “Gli atleti del Beach Pro Tour non sono semplicemente partecipanti, ma sono anche ambasciatori dello sport, ispirando innumerevoli individui in tutto il mondo con la loro abilità, determinazione e passione, e soprattutto con il loro spirito di sportività” recita la premessa della missiva inviata anche alle Federazioni “Come sapete, ogni atleta ha completato il corso di formazione online FIVB sulla prevenzione della manipolazione della competizione prima della loro partecipazione ai tornei internazionali di beach volley, e la FIVB si impegna a combattere qualsiasi azione inappropriata e a minimizzare il rischio di manipolazione nelle sue competizioni”.

La seconda parte della lettera non lascia spazio a interpretazioni: “La FIVB intende esaminare tutti i prossimi casi di ritiri per infortunio per determinare se tali ritiri costituiscono manipolazione della competizione in violazione dei Regolamenti disciplinari della FIVB, la FIVB sta anche esaminando un formato di competizione rivisto che incentiverebbe le squadre a dare il massimo sforzo per primeggiare nel girone. L’obiettivo è implementare il nuovo formato nei tornei Challenge a partire dall’inizio di giugno una volta approvato, mantenendo nel contempo il formato attuale per rispettare la coerenza durante il periodo di qualificazione olimpica di Parigi 2024“.

Da qui a giugno, dunque, nei due Challenge in programma a Xiamen e Stare Jablonki nulla cambierà, ci sarà solo una stretta sui controlli di eventuali infortuni proprio in occasione delle finali del primo posto dei gironi. Da ottobre in poi l’impressione è che possa cambiare il sistema di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: le peggiori prime e le seconde di ogni girone agli ottavi, le migliori quattro prime già qualificate ai quarti. Qualche partita in meno (otto complessive) ma la certezza che nessuno possa più permettersi di fingersi infortunato.