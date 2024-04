LIVE Tour of the Alps 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi si gioca il podio nell’ultima tappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, con partenza e arrivo a Levico Terme. Dopo la spettacolare frazione di ieri, oggi si decide la classifica generale, con Antonio Tiberi che va all’attacco del podio partendo dalla terza posizione.

Meno di 120 chilometri ma molto esplosivi quelli che attendono oggi i corridori. La parte iniziale è caratterizzata da un primo circuito parecchio nervoso, di circa 20 km, con due passaggi sulla linea del traguardo di Levico Terme. La corsa si accende dopo Pergine Valsugana quando si entra in un secondo circuito da 25 chilometri da percorrere due volte. Questo secondo anello è sicuramente molto più selettivo, con al suo interno la salita Palù del Fersina, GPM di prima categoria. Ascesa che presenta una lunghezza di 12,5km con pendenze medie del 6.2% e massime dell’8%. Poi discesa, breve tratto in falsopiano e altri due strappi prima dell’arrivo in salita in quel di Levico Terme.

Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) è sicuramente in una posizione di grande vantaggio per trionfare nella generale. Lo spagnolo ieri si è difeso egregiamente ed entra nell’ultima e decisiva frazione con 38″ di margine su Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team). L’australiano ieri è stato tra i più combattivi, era andato via in discesa, è caduto e poi rientrato per vincere la volata per il secondo posto. Ci sarà da vedere come reagirà il fisico alla botta presa, ma lui darà sicuramente battaglia. Per il podio poi è autentica bagarre, a 48″ infatti troviamo Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), Wout Poels (Bahrain – Victorious), Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) e Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team). L’azzurro ieri ha dimostrato di essere, probabilmente, il più forte in salita, ma i tanti chilometri di discesa non lo avvantaggiano e il tutto potrebbe decidersi con una volata a gruppo ristretto.

Si parte alle 12.20 per una frazione breve ma esplosiva, che può riservare gli ultimi colpi di scena di questa breve corsa a tappe in preparazione del Giro d'Italia.