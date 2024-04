LIVE Arnaldi-Ruud, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: serve un colpaccio contro il norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona tra Matteo Arnaldi e Casper Ruud.

Un anno dopo, i due si ritrovano di fronte in un’altra grande partita. Al 2° turno di Madrid 2023 ci fu la prima grande vittoria nel circuito ATP di Matteo Arnaldi, che si impose per 6-3, 6-4 sul norvegese, all’epoca numero 4 del mondo dando un primo assaggio del suo enorme potenziale. Quest’oggi, l’azzurro gioca da n.36 del mondo virtuale una partita che, se vinta, lo porterebbe ad essere testa di serie proprio nel Masters 1000 in programma le prossime due settimane nella capitale spagnola. Oltre che, chiaramente se confermata, a Roma e al Roland Garros.

Di fronte, il cagnaccio da terra rossa norvegese che ha ritrovato fiducia e posizioni all’interno della top 10 giocando la prima finale nel 1000 di Montecarlo. Nella giornata di ieri, ha vinto il suo match di ottavi lasciando pochi game all’australiano Thompson e, mercoledì, aveva regolato altresì il francese Muller 6-3, 6-4. Servirà un’impresa, visto che Ruud difficilmente perde da avversari a lui inferiori di ranking sulla terra. Il ligure però, si sa, da “underdog” dà il meglio di sé e siamo molto curiosi di capire come possa mettere in difficoltà un big come lo scandinavo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona tra Matteo Arnaldi e Casper Ruud. In campo come secondo match dalle 12:30, vi aspettiamo!