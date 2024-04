LIVE Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve un’altra impresa per l’accesso ai playoff!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Baskonia-Virtus Bologna, play-in dell’Eurolega di basket 2024! E’ il secondo spareggio in gara secca tra la sconfitta del primo play-in ovvero il Baskonia e la vincente dell’altro confronto quindi la Virtus Bologna: chi prevale oggi passa come ottava testa di serie ai playoff, mentre chi perde saluta definitivamente la massima competizione continentale per club.

Le V-nere vogliono firmare ancora un’impresa dopo quella di martedì sera ad Istanbul, quando i bolognesi hanno espugnato l’impianto della città turca battendo l’Efes per 64-67 grazie a 13 punti di Tornike Shengelia e soprattutto al match-winner ‘Iffe’ Lundberg con la tripla decisiva a pochi secondi dalla sirena finale. Servirà quindi una partita perfetta per proseguire il cammino in Europa, entrando così tra le migliori otto con in vista sul quarto di finale – al meglio delle cinque partite – contro la testa di serie numero uno e detentrice del titolo ovvero il Real Madrid.

Il Baskonia Vitoria-Gasteiz cercherà invece di rialzare immediatamente la testa dopo il ko di 72 ore fa sul campo neutro di Belgrado (Serbia) contro il Maccabi Tel Aviv per 113-85, con gli israeliani trascinati dai punti pesanti di Lorenzo Brown e di Wade Baldwin IV per un playoff contro il Panathinaikos Atene secondo classificato al termine della regular season. Coach Ivanonic dovrà fare però a meno di una pedina importante come Chima Moneke infortunatosi nel match contro il Maccabi, ma si affiderà ancora alle fiammate di Markus Howard e di Code Miller-McIntyre per provare a prevalere sui bianconeri ad una settimana esatta dalla vittoria alla Segafredo Arena per 91-95.

Palla a due che verrà alzata alla Buesa Arena di Vitoria (Spagna) alle 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport della sfida tra Baskonia e Virtus Bologna per il play-in dell’Eurolega di basket 2024!