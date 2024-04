LIVE Paolini-Rybakina, WTA Stoccarda 2024 in DIRETTA: l’azzurra sogna una nuova impresa contro la n.4 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del WTA 500 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina. Quarto confronto diretto tra le due giocatrici, con l’azzurra che guida 2-1 dopo aver usufruito in due occasioni del ritiro dell’avversaria. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra la polacca Iga Swiatek e la britannica Emma Raducanu.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento dopo aver lasciato un gioco a Sara Errani nel derby di primo turno ed aver superato in due combattuti set una ritrovata Jabeur. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra ha poi raggiunto gli ottavi di finale ad Indian Wells, prima di tuffarsi nella stagione sulla terra rossa europea. Certa di issarsi da lunedì quantomeno alla posizione numero 13 del ranking WTA la toscana sarà un’autentica mina vagante fino al Roland Garros.

Dal canto suo Rybakina, ventiquattrenne moscovita con duplice passaporto, arriva ai quarti di finale dopo aver disputato un solo match piegando in tre parziali la russa Kudermetova. La numero 4 del mondo in questa prima parte di 2024 ha trionfato sul cemento di Brisbane ed Abu Dhabi, e si è issata fino alle finali di Dubai e Miami. Giocatrice potente ma allo stesso tempo elegante, pecca in continuità all’interno di un singolo match.

Il quarto di finale del WTA 500 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina aprirà il programma sul campo centrale alle 12.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!