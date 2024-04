Sport in tv oggi (mercoledì 10 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 10 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis a Montecarlo dove Jannik Sinner farà il proprio esordio sulla terra rossa monegasca. L’altoatesino giocherà contro lo statunitense Sebastian Korda il proprio secondo turno e sarà un match impegnativo, al cospetto di un avversario dotato tecnicamente. Attenzioni le meriterà anche Lorenzo Sonego, ripescato in tabellone dopo il ritiro dello spagnolo Carlos Alcaraz e opposto al canadese Felix Auger-Aliassime.

In primo piano poi il ciclismo con le corse in linea di avvicinamento alla prossima Amstel Gold Race. Il riferimento è alla Freccia del Brabante, versione femminile e maschile, mentre nel tardo pomeriggio e prima serata gara-2 delle semifinali Scudetto del volley femminile terranno banco al pari delle sfide della Champions League di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 10 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 10 aprile

05.55 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Keqiao (Cina): semifinali boulder uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

08.30 Sollevamento pesi, Coppa del Mondo a Phuket (Thailandia): +87 kg donne – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Badminton, Europei a Saarbrücken (Germania): terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Badminton Europe.

10.58 Ciclismo, Freccia del Brabante: prova femminile – Diretta streaming su dalle 12.30 su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 19.00, Sky Sport Tennis (203) tutta la programmazione; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv

(Sonego vs Auger-Aliassime 1° match e inizio programma dalle 11.00; Sinner vs Korda 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Snooker, Mondiali 2024: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.20 Ciclismo, Giro dell’Abruzzo: seconda tappa – Diretta tv dalle 13.50 su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.35 Ciclismo, Freccia del Brabante: prova maschile – Diretta tv dalle 15.45 su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+ dalle 15.15 e su SkyGo, NOW e DAZN dalle 15.45.

12.55 Arrampica sportiva, Coppa del Mondo a Keqiao (Cina): Finale Boulder uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Sollevamento pesi, Coppa del Mondo a Phuket (Thailandia): -109 kg uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Padel, Pro Padel League a Miami (Stati Uniti): seconda giornata – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Champions League: Tofas vs Tenerife – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Peristeri vs Bonn – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Volley femminile, Playoff Scudetto: Novara vs Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su VBTV.

20.00 Basket femminile, Finale Eurocup: BA London Lions vs Besiktas – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA – The Basketball Channel.

20.30 Volley femminile, Playoff Scudetto: Milano vs Scandicci – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.

21.00 Calcio, Champions League: PSG vs Barcellona – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 10 aprile

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Gianluca D’Alessandro: Motorsport.com. Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv.

20:00 Ginnasticomania con Giorgio Citton: Resp. Organizzazione Trofeo di Jesolo. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv.

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 13a puntata 2024 su sport2u.tv.

21:00 Bike2u Speciale “Il Personaggio del Mese” con Luca Mozzato: Team Arkea. Conducono: Gian Luca Giardini e Francesca Cazzaniga su sport2u.tv.

21:00 TennisMania Speciale Monte Carlo Masters con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv.