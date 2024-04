LIVE Sonego-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: occasione da sfruttare da lucky loser, in palio gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Felix Auger Aliassime.

L’azzurro, approfittando della botta di fortuna che gli ha permesso di accedere direttamente al 2° turno per via del ritiro di Carlos Alcaraz, si trova a giocare la partita più importante della sua stagione. Vincendo contro il canadese Felix Auger Aliassime, incasserebbe 90 punti in più 26 già in “saccoccia” (16 del turno decisivo di qualificazioni + quelli spettanti per giocare il tabellone principale). Vincendo, il piemontese tornerebbe a ridosso dei primi 50 giocatori del mondo. Nel tabellone cadetto ha battuto in 3 set lottati David Goffin prima di arrendersi altresì in 3 parziali a Roberto Bautista Agut.

Il canadese ha destato un’ottima impressione nella giornata di lunedì contro Luca Nardi, imponendosi per 6-2, 6-3 senza concedere granché al pesarese. L’ex numero 6 del mondo al momento è il 36° giocatore ATP, lui che disputò le Finals nel 2022 dopo quel clamoroso finale di stagione prima di disperdere completamente quel livello di tennis. In questa stagione, ha vinto 3 partite solo a Montpellier e agli Australian Open, dove si arrese a Medvedev.

Ci sono tre precedenti tra i due giocatori, l’ultimo dei quali vinto dal torinese a Dubai nel 2023. Sul cemento anche quello di Rotterdam nello stesso anno vinto dal canadese mentre sulla terra il primo, nel 2020 ad Amburgo, altresì vinto da Felix.

Non resta che augurarvi buona continuazione con la Diretta Live del match di 2° turno di Montecarlo tra Sonego e Auger Aliassime. Si parte dalle 11, vi aspettiamo!