LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: si chiudono i conti o si va alla ‘bella’?

Amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, match valido per gara-2 di semifinale della Serie A di volley femminile 2023-2024.

Conegliano sta vivendo la seconda miglior stagione della propria storia e se il passo continuerà ad essere questo potrà a breve diventare la migliore di sempre, le Pantere sono imbattute da oltre 40 gare tra Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Campionato e Champions League. Wolosz e compagne, dopo aver concluso al primo posto la regular season, si sono sbarazzate di Roma ai quarti di finale (2-0) e hanno dominato in lungo e in largo contro Novara in gara-1 di semifinale (3-0). Stagione estremamente complessa per le Zanzare che, nonostante la vittoria della Challenge Cup, sono state martoriate da infortuni che hanno reso difficile il percorso. La formazione di Bernardi ha chiuso al quarto posto la regular season e ai quarti di finale ha superato, non senza fatica, Chieri (2-1), questa sera servirà un miracolo per provare a portare la sfida alla bella decisiva. Vi ricordiamo infatti che al femminile, eccezion fatta della finale, si gioca la meglio delle tre partite, in caso di vittoria Conegliano volerebbe di diritto in finale, dove ad attenderla ci sarebbe una tra Milano e Scandicci. Gli scontri diretti sorridono a Conegliano che, negli ultimi 9 match contro Novara, ha sempre vinto.

match valido per gara-2 di semifinale della Serie A di volley femminile 2023-2024, il match prenderà il via alle ore 19:00!