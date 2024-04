LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA: gara incerta, Albanese e Busatto per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2024. La classica che segna una linea di mezzo tra le corse sulle pietre (Fiandre e Roubaix), a quelle delle côtes, nelle Ardenne (Amstel, Freccia e Liegi).

Sono oltre 195 chilometri dove non mancano le asperità. Una serie di strappi fino ai duecento metri dal traguardo per una corsa che sta prendendo sempre più piede negli anni e nella quale non manca lo spettacolo. Lo scorso anno ha vinto a sorpresa il francese Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ma i favoriti sono altri. Michael Matthews (Team Jayco AlUla), che vorrà mettere alle spalle la delusione per il podio cancellato al Fiandre, è probabilmente il principale, ma attenzione anche ai transalpini Benoit Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Axel Laurance, con una Alpecin-Deceuninck che potrà contare anche sul belga Quinten Hermans.

Anche la UAE presenta una grande squadra con Marc Hirschi come prima punta, ma fari puntati anche su Antonio Morgado, Nils Politt e Tim Wellens. In casa azzurra doppia carta per la Intermarché – Wanty con Lorenzo Rota ed il giovane Francesco Busatto, già apparso brillante in questo inizio di stagione. Occhio anche a Vincenzo Albanese (Arkéa – B&B Hotels).

OA Sport inizierà alle 12.30 la propria diretta live della Freccia del Brabante 2024