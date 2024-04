Milano-Scandicci oggi in tv, orario gara-2 semifinale A1 volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 10 aprile (ore 20.30) si gioca Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Nella prima sfida hanno dominato Antropova e compagne, che questa sera hanno la prima possibilità di staccare il biglietto per la serie finale. Ma davanti al proprio pubblico le ragazze guidate da coach Gaspari vogliono portare il tutto alla sfida decisiva.

In gara-1 Scandicci ha battuto per la prima volta Milano al quarto incrocio stagionale. Le toscane hanno confermato il proprio stato di forma celestiale, hanno alzato il livello e giocato una pallavolo sempre continua, efficacie e vincente. Dall’altra parte della rete invece l’Allianz è stata troppo fallosa, Egonu non è stata la solita macchina infermabile e qualche crepa, in una stagione caratterizzata dagli alti e bassi, si è tornata a vedere. Le meneghine non possono più sbagliare, e se vogliono raggiungere la serie finale, come l’anno scorso, sono obbligate a vincere le prossime due sfide. Secondo appuntamento anche per la sfida stellare tra le due opposte italiane, con la prima che è andata ad Antropova. Scandicci si affida in regia a Maja Ognjenovic, mentre l’attacco sarà retto anche dalle schiacciatrici Zhu Ting e Britt Herbots. Milano invece dovrebbe poter fare affidamento dal primo pallone sulla palleggiatrice Alessia Orro, che oltre a Egonu farà affidamento soprattutto su Helena Cazaute e Myriam Sylla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e VBTV, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto.

CALENDARIO MILANO-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Mercoledì 10 aprile

Ore 20.30 Allianz Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSport HD

