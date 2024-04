LIVE Sinner-Korda, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: esordio complicato sulla terra rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il fenomeno azzurro, che ha usufruito di un bye al primo turno in qualità di seconda testa di serie del tabellone, si appresta ad affrontare il suo primo match ufficiale della stagione in singolare sulla terra battuta contro Sebastian Korda.

L’americano, n.27 del ranking mondiale, ha dimostrato ieri un ottimo stato di forma sul rosso del Principato demolendo l’insidioso spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con lo score di 6-1 6-2. In perfetta parità il bilancio dei precedenti tra i due, con Sinner che si impose al terzo turno di Washington nell’estate del 2021 e Korda che ebbe la meglio invece ai quarti di Adelaide nel 2023.

Sulla scia di un avvio di stagione strepitoso Jannik è ovviamente il favorito d’obbligo della vigilia, anche se il passaggio immediato dal cemento alla terra può rivelarsi talvolta complicato. Con il forfait di Carlos Alcaraz, all’altoatesino basterebbe confermare la semifinale dell’anno scorso a Montecarlo per difendere il secondo posto nella classifica ATP.

Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Korda è in programma quest’oggi come secondo incontro sul centrale dalle ore 11.00 (in precedenza ci sarà la sfida tra Rublev e Popyrin). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del percorso del giocatore azzurro a Montecarlo: buon divertimento!