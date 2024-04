Sonego-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2024: orario, programma, streaming

Dopo essere uscito nel secondo turno delle qualificazioni, Lorenzo Sonego farà oggi il proprio esordio nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, essendo stato ripescato come lucky loser grazie al forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz per il torneo del Principato di Monaco, che si gioca sulla terra battuta outdoor.

Lorenzo Sonego giocherà nel primo match dalle ore 11.00 sul Court 9, e se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime: si tratta del quarto confronto tra i due, con il nordamericano che è in vantaggio per 2-1 nei precedenti. Sonego, però, ha vinto l’ultimo scontro, giocato lo scorso anno negli ottavi di Dubai.

La diretta tv dell’incontro valido per il torneo ATP di Montecarlo 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match di Lorenzo Sonego, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2024

Mercoledì 10 aprile – Court 9



Dalle ore 11.00

Lorenzo Sonego (Italia, LL) – Felix Auger-Aliassime (Canada) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport.