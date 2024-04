Sport in tv oggi (lunedì 29 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 29 aprile, ci apprestiamo a vivere una giornata non particolarmente ricca di appuntamenti ma comunque molto interessante per i colori azzurri. Occhi puntati soprattutto sul Madrid Open (Masters 1000 e WTA 1000) di tennis, che prosegue con la seconda metà dei sedicesimi di finale maschili e con tutti gli ottavi del tabellone femminile.

Sui campi in terra rossa della Caja Magica andrà in scena un triplo confronto Italia-Russia: Jannik Sinner contro Pavel Kotov e Flavio Cobolli contro Karen Khachanov, mentre Jasmine Paolini se la vedrà con la rising star classe 2007 (festeggia oggi il 17° compleanno) Mirra Andreeva. Spazio anche per i test collettivi della MotoGP a Jerez e per la seconda tappa della Vuelta Femenina di ciclismo, oltre ai Mondiali di snooker.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 29 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 29 aprile

10.00 MotoGP: test collettivi ufficiali a Jerez – Nessuna copertura in tv/streaming

11.00 Tennis, ATP Madrid: sedicesimi di finale (4° match sul centrale, non prima delle 20.00, Jannik Sinner-Pavel Kotov; 5° match sull’Arantxa Sanchez Stadium Flavio Cobolli-Karen Khachanov) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Madrid: ottavi di finale (3° match sul Stadium 3 Jasmine Paolini-Mirra Andreeva) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

14.00 Snooker, Mondiali: secondo turno – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

15.30 Ciclismo femminile, Vuelta Femenina: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

20.30 Basket femminile, Serie A: Oxygen Roma-Umana Reyer Venezia – Diretta streaming su LBF TV

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Barcellona-Valencia – Diretta streaming su DAZN

