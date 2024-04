Triathlon, Ilaria Zane e Alice Betto sfiorano il podio nella tappa di Chengdu della World Cup 2024

Sono andate in scena nel cuore della notte italiana le prove individuali della tappa di Chengdu (Cina) della World Triathlon Cup 2024. La tappa cinese ha regalato diversi risultati interessanti per i colori azzurri, specialmente nel comparto femminile. Andiamo quindi a scoprire come sono andate le cose.

Nella prova femminile, successo per la svizzera Julie Derron con il tempo di 1:55.18 che fa il vuoto e lascia la svedese Tilda Mansson a 51 secondi, mentre completa il podio la polacca Roksana Slupek a 56 secondi. Quarta posizione per la prima delle italiane, Ilaria Zane a 2:07 dalla vetta, quindi è quinta Alice Betto a 2:17.

Sesta posizione per l’ecuadoregna Elizabeth Bravo a 2:31, settima per la neozelandese Nicole van der Kaary a 2:39, quindi ottava la svizzera Jolanda Annen a 2:57, nona l’olandese Barbara De Koning a 3:12, mentre è decima la statunitense Erika Ackerlund a 3:22. Chiude al 22° posto Sharon Spimi a 5:12.

Nella gara maschile il successo è andato al britannico Max Stapley con il tempo di 1:43.25 con 7 secondi di vantaggio sul tedesco Jonas Schomburg e 14 sul neozelandese Tayler Reid. Quarta posizione per l’ungherese Mark Devay a 18 secondi, mentre è quinto a 37 il francese Valentin Morlec.

Sesta posizione per il danese Emil Holm a 43 secondi, settimo il magiaro Bence Bicsak a 45, ottavo il messicano Cristanto Grajales Valencia a 46, mentre è nono l’unico italiano in gara, Michele Sarzilla, a 49. Chiude la top10 lo statunitense John Reed a 51 secondi.