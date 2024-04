LIVE MotoGP, Test Jerez 2024 in DIRETTA: Bagnaia torna in pista, prove importanti per la Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Test di Jerez della MotoGP 2024. Dopo la spettacolare gara di ieri, vinta da Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez, si ritorna immediatamente in pista sul circuito catalano.

Quest’oggi le case avranno a disposizione 8 ore di test. L’obiettivo primario sarà girare il più possibile per provare i nuovi aggiornamenti e sistemare le problematiche emerse in questi primi appuntamenti del Mondiale di MotoGP 2024. L’opportunità per i team è quella di confrontare i dati odierni con quelli ottenuti nel weekend di gare appena concluso, per ottimizzare al meglio la giornata di lavori. Nella gara di ieri è stato un dominio Ducati, che ha piazzato cinque atleti nelle prime cinque posizioni. La prima delle altre case è stata la KTM, sesta con Brad Binder.

La giornata odierna sarà interamente dedicata alla classe regina. I piloti avranno la possibilità di girare dalle 10.00 del mattino fino alle 18.00. Non è prevista né la copertura televisiva né quella streaming dell’evento. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dei test di Jerez 2024 della MotoGP con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere assolutamente nulla. Buon divertimento!