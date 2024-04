LIVE Sinner-Kotov, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: si gioca in serata, in palio gli ottavi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match tra Jannik Sinner e Pavel Kotov, valido per il 3° turno dell’ATP di Madrid 2024: in palio dunque l’accesso agli ottavi di finale. Non esistono precedenti tra l’italiano ed il russo. Nella stagione in corso Kotov ha vinto 9 incontri, a fronte di 8 sconfitte. L’azzurro affronta il torneo da testa di serie n.1: non era mai accaduto per un azzurro in un Masters1000. Chi vince questa sfida incrocerà al turno successivo il vincente della contesa tra Flavio Cobolli ed il russo Karen Khachanov. La partita tra Sinner e Kotov inizierà alle 20.00.

