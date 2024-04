MotoGP, Test Jerez 2024: orari lunedì 29 aprile, programma, tv, streaming

Domani, lunedì 29 aprile, la MotoGP rimarrà a Jerez de la Frontera (Spagna) per una sessione di test ufficiali. Dalle 10:00 si inizierà a girare e l’obiettivo delle squadre sarà quello di verificare la bontà del proprio pacchetto e introdurre delle modifiche sulle proprie moto, funzionali al percorso di sviluppo. A questo proposito, sarà interessante prendere visione di quanto introdurranno le Case giapponesi.

Yamaha e Honda sono infatti in difficoltà e devono assolutamente recuperare terreno. Di conseguenza, le prove sul tracciato andaluso saranno fondamentali per deliberare il nuovo materiale su cui i tecnici di Iwata e di Tokyo stanno lavorando per accrescere le prestazioni della M1 e della RC213V. Confida in questo, soprattutto, il francese Fabio Quartararo che ha deciso di rimanere con la scuderia dei tre diapason, convinto dal progetto di crescita.

Chiaramente, Ducati, Aprilia e KTM non staranno a guardare. La Rossa sarà come al solito il riferimento in quanto a soluzioni di natura aerodinamica, ma anche la Casa di Noale vorrà dar seguito agli aspetti positivi che si sono notati in questo inizio di stagione, riferendosi soprattutto ai risultati ottenuti dallo spagnolo Maverick Vinales ad Austin (Texas).

I test di MotoGP, in programma domani sul circuito di Jerez de la Frontera, non godranno della copertura televisiva di Sky Sport, ma saranno coperti da OA Sport che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione sul circuito andaluso.

ORARI TEST JEREZ 2024

Lunedì 29 aprile

Ore 10:00-18:00 sul circuito Angel Nieto a Jerez de la Frontera (Spagna)

DOVE VEDERE I TEST JEREZ 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport