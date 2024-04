LIVE Cobolli-Khachanov, ATP Madrid 2024 in DiRETTA: l’asticella si alza, chi vince trova Sinner?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 3° turno del Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov.

Avversari sempre più tenaci per Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria molto convincente contro il numero 23 del mondo Nicolas Jarry, sconfitto per la seconda volta in stagione dopo l’exploit del 3° turno a Melbourne. Oggi, per un posto agli ottavi contro Jannik Sinner o Pavel Kotov, il cagnaccio russo Karen Khachanov. Vincendo, il romano si regalerebbe un posto d’eccezione alla finestra della top 50. Si piazzerebbe infatti provvisoriamente al 53° posto, superando tra gli altri Luciano Darderi.

Tre volte semifinalista Slam, il moscovita dà il meglio di se nei grandi appuntamenti. Vincitore del Masters 1000 di Parigi Bercy nel 2018 in finale su Novak Djokovic, il russo è al momento numero 17 del mondo ma, in virtù dei 180 punti in scadenza, virtualmente è 19°. Sarà quindi molto affamato nel tentativo di tamponare la cambiale del 2023, Khachanov che ha sconfitto all’esordio lo spagnolo luckyloser Roberto Bautista Agut soffrendo più del previsto e imponendosi 7-5 al set decisivo. Il miglior risultato della stagione è il quarto di finale a Montecarlo, oltre che gli ottavi a Mebourne, sconfitto da Jannik Sinner.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 3° turno del Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov. Si gioca come quinta partita sul campo Sanchez dalle ore 11:00, vi aspettiamo!