LIVE Paolini-Andreeva, WTA Madrid 2024 in DIRETTA: ottavo contro la 17enne russa

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e la russa Mirra Andreeva. Primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente della sfida che troverà ai quarti di finale una tra l’americana Danielle Collins e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato dapprima l’andorrana Jimenez Kasintseva, poi la francese Garcia. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra ha poi raggiunto gli ottavi di finale ad Indian Wells, prima di tuffarsi nella stagione sulla terra rossa europea dove ha già colto i quarti di finale in quel di Stoccarda.

Dal canto suo Andreeva, che quest’oggi spegne 17 candeline, in quel di Madrid ha piegato in sequenza la statunitense Townsend e le ceche Noskova e Vondrousova. Astro nascente del tennis russo, in questa prima fase di 2024 ha archiviato i quarti di finale a Brisbane e Rouen, strappando gli ottavi agli Australian Open.

L'ottavo di finale tra Jasmine Paolini e Mirra Andreeva sarà il terzo incontro sullo Stadium 3 a partire dalle 11.00 dopo Haddad Maia-Sakkari e Lehecka-Monteiro. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW.