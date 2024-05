Volley femminile, l’Italia apre male la Nations League: la Polonia vince 3-0, non basta Antropova

L’Italia ha incominciato con una brutta sconfitta la propria avventura nella Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre sono state sconfitte dalla Polonia per 3-0 (28-26; 25-23; 25-21) ad Antalya (Turchia), perdendo all’esordio nel prestigioso torneo contro il sestetto guidato da coach Stefano Lavarini. Le ragazze del CT Julio Velasco, al suo debutto ufficiale sulla panchina tricolore dopo le due amichevoli vinte contro la Svezia, non sono riuscite a concretizzare il vantaggio nel primo set, sono sempre state costrette a inseguire nella seconda frazione e sul 15-12 nel terzo parziale sono state rimontate.

Si tratta di una brutta battuta d’arresto per la nostra Nazionale, che ha bisogno di ottenere alcuni buoni risultati in questa kermesse, poiché al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Va ricordato che erano assenti diverse big come l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Elena Pietrini e Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro, le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian: hanno terminato da poco la stagione con i rispettivi club ed entreranno in gioco nelle prossime settimane.

L’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 16 punti (2 muri), dieci punti a testa per la schiacciatrice Caterina Bosetti (2 muri) e la centrale Anna Danesi (2 muri per la capitana). L’altro martello Alice Degradi ha chiuso con nove punti, la centrale Sara Bonifacio è andata a referto con 8 punti (3 muri) sotto la regia di Francesca Bosio, Eleonora Fersino il libero. Tra le fila della Polonia si sono distinte la bomber Magdalena Stysiak (15 punti), la centrale Agnieska Korneluk (12, 5 muri), le schiacciatrici Natalia Medrzyk (11) e Martyna Lukasik (10). L’Italia tornerà in campo giovedì 16 maggio (ore 13.00) per affrontare la Germania in una partita già determinante.

LA CRONACA DI ITALIA-POLONIA

Lukasik si mette in mostra con un muro su Antropova e un diagonale stretto, seguito da un vincente di Stysiak e da un ace di Wenerska (1-5). Le azzurre reagiscono con un pallonetto di Bosetti e un primo tempo di Bonifacio, che poi mura brillantemente (4-6). Mani-out di Antropova e stampatona di Danesi per il pareggio a quota sei, poi inizia un botta e risposta caratterizzata da qualche errore di troppo al servizio (11-11). La nostra Nazionale riesce ad allungare sfruttando un paio di errori delle polacche, seguiti da un muro di Omoruyi (15-12). Stysiak e Lukasik pungono in attacco, ma Danesi ruggisce con primo tempo e ace (19-16), seguiti da un errore in pipe di Stysiak e da un muro di Bosetti (21-16).

Sembra fatta quando Antropova pennella in diagonale e le polacche sbagliano al servizio (23-19), ma Stysiak firma un micidiale uno-due e Korneluk stampa Antropova (23-22). Lukasik sbaglia al servizio e l’Italia ha due set-point: Korneluk annulla il primo, Omuryi sbaglia un attacco da posto 4 (24-24). Antropova regala altre due chance, annullate da Stysiak e Witkowska (26-26). Ace di Medrzyk e la Polonia ribalta tutto con il diagonale di Lukasik.

I muri di Bosetti e Bosio valgono un break in avvio di secondo set, ma Korneluk e Stysiak sono impeccabili prima dell’errore di Antropova (5-7). Mani-out e parallela di Degradi per il pareggio a quota otto, poi sono Antropova e Degradi a firmare uno strappo (11-9) prontamente ricucito da Stysiak e Lukasik (11-11). Le biancorosse allungano di forza: vincente e mani-out di Stysiak, muro di Korneluk e ace di Wenerska (17-13). Stysiak e Medrzyk sono impeccabili (21-16), ma l’Italia riesce a reagire con Degradi, Antropova e Danesi (20-22). Antropova si scatena con diagonale, mani-out e ace (23-24), ma poi sbaglia il servizio seguente e la Polonia vince anche il secondo set.

Avvio equilibrato nella terza frazione (6-6, 8-8 e 10-10). Ci pensa Bonifacio, con due splendidi muri, a firmare il primo break (12-10), poi è Degradi a brillare con due vincenti (14-12) e Danesi piazza il muro del 15-12. Antropova in parallela è chirurgica (16-13), ma la Polonia riesce a recuperare: vincente di Lukasik, errore in attacco di Bosetti, altro diagonale di Lukasik e primo tempo out di Bonifacio (17-17). Bosetti e Mingardi sbagliano in attacco, la slash di Stysiak è chirurgica (22-18), poi sbaglia anche Degradi a Piasecka chiude i conti.