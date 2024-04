LIVE Sinner-Struff, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: l’atipico tedesco sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Jan Lennard Struff, ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, l’altoatesino (n.2 del mondo) è atteso a una conferma dopo quanto ha fatto nel proprio esordio contro lo statunitense Sebastian Korda. Sarà un match complicato, al cospetto dell’atipico tennista tedesco.

Il 22enne pusterese dovrà fare particolare attenzione al gioco d’attacco del teutonico, che tenderà di togliergli il tempo. Probabilmente, Struff vorrà andare a colpire il lato destro del campo di Jannik, dal momento che a volte con il dritto può perdere il controllo. In questo senso, il giocatore italiano dovrà essere in grado di anticipare le mosse del suo rivale.

Vi è un solo precedente tra i due, ma molto recente. Ci si riferisce alla sfida sul cemento di Indian Wells, dove Sinner si impose in maniera netta in due set, interpretando molto bene le varie fasi e togliendosi da alcuni impacci grazie all’apporto del servizio. La battuta sarà determinante anche quest’oggi, per le qualità di Struff con questo fondamentale.

La partita è prevista come quarta sul campo centrale, il cui programma inizierà dalle 11.00.