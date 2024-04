ATP Montecarlo 2024: Sinner, Musetti e Sonego: abbuffata di italiani agli ottavi nel Principato

Sale la febbre nel Masters 1000 di Montecarlo: siamo arrivati allo spettacolare giovedì di ottavi di finale, la giornata prediletta per tutti gli appassionati nei Masters 1000 a 56 giocatori. Tanti match, tanto tennis di alto livello, con i big impegnati in test piuttosto probanti.

Ottavi di finale di Montecarlo che vedranno tre italiani al via come accaduto altre due volte nelle ultime cinque occasioni: era successo anche nel 2019 (Fognini, Sonego e Cecchinato) e lo scorso anno (Sinner, Musetti e Berrettini). Proprio Sinner, che l’anno scorso raggiunse la semifinale, è il candidato principale a fare più strada in questo torneo: il debutto contro Sebastian Korda è stato straordinario e ha confermato tutto ciò che di buono avevamo visto negli ultimi mesi, nonostante il cambio di superficie. L’altoatesino ha superato l’avversario odierno, Jan-Lennard Struff, 6-3 6-4 a Indian Wells qualche settimana fa e negli ultimi tre match ha concesso soli 10 game totali ai suoi avversari: in questo momento appare davvero inavvicinabile.

Piatto forte di giornata sarà il terzo incontro sul Campo Ranieri III, ossia quello tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. I due si erano affrontati nella stessa fase del torneo lo scorso anno, e il carrarino riuscì ad approfittare al meglio del periodo di forma negativo del numero 1 del mondo, mettendo a segno quella che rimane finora la vittoria più importante della sua giovane carriera. A Montecarlo si trova particolarmente bene, avendo raggiunto già due volte prima di quest’anno gli ottavi di finale. Se l’azzurro ha giocato particolarmente specie contro Fils, anche il serbo ha dato dei segnali di ripresa contro Safiullin.

Inoltre ci sarà anche Lorenzo Sonego che affronterà Ugo Humbert. Il torinese è stato ripescato al posto di Carlos Alcaraz, si è ritrovato direttamente al secondo turno e ha sfruttato l’occasione eliminando Felix Auger-Aliassime. La sfida contro il francese è un replay di Montecarlo dell’anno scorso, quando il giocatore nostrano vinse 7-5 al terzo annullando quattro match point, ripetendo poi il successo al Roland Garros. Una giornata che presenterà un succoso derby russo tra Medvedev e Khachanov, ma soprattutto la sfida tra Zverev e Tsitsipas, che si affrontano per la 15esima volta (9-5 il bilancio in favore del greco, già due volte vincitore di questo torneo)