Sinner-Struff oggi in tv, orario ATP Montecarlo 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Oggi si giocheranno tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner, testa di serie numero 2, affronterà nel terzo turno del torneo del Principato di Monaco, che si gioca sulla terra battuta outdoor, il tedesco Jan-Lennard Struff.

Sinner e Struff scenderanno in campo nel quarto match dalle ore 11.00 sul Court Rainier III: si tratta del secondo scontro tra i due con l’unico precedente, recentissimo, vinto dall’azzurro, capace di imporsi per 6-3 6-4 nei sedicesimi di Indian Wells.

La diretta tv della quinta giornata del torneo ATP di Montecarlo 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle ore 18.00), la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match di Jannik Sinner, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2024

Giovedì 11 aprile – Court Rainier III



Dalle ore 11.00

Karen Khachanov (Russia, 15) – Daniil Medvedev (Russia, 4)

Non prima delle ore 12.00

Holger Rune (Danimarca, 7) – Sumit Nagal (India, Q) prosegue da 6-3 2-1 *40-A

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle 18.00)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Jan-Lennard Struff (Germania) – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle 18.00)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle ore 18.00).

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV.

Diretta live testuale: per i match di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego sarà assicurata da OA Sport.