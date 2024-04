LIVE Sonego-Humbert, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: l’azzurro ci crede e vuole continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert.

Il tennis è uno sport molto strano. Nella giornata di domenica il piemontese si arrendeva per 6-2 al set decisivo al veterano spagnolo Roberto Bautista Agut e salutava la possibilità di giocare il tabellone principale del 1000 monegasco. Dopodiché, la moria di giocatori nel Principato ha fatto sì che rientrassero dalla porta di servizio ben 5 giocatori, ultimo dei quali Sonego. Nella giornata di ieri il torinese ha poi beneficiato di un Felix Auger Aliassime in vena di regali, e ha staccato 100 punti pesantissimi e un “gettone” per gli ottavi di finale per la 3ª volta qui.

Di fronte, l’avversario del 1° turno del 2023, il talentuoso mancino francese Ugo Humbert. L’azzurro non parte favorito, visto che il francese sta giocando la migliore stagione della carriera e s’è imposto a Marsiglia e nel 500 di Dubai. Sulla terra, però, non si esprime al meglio e potrà quindi concedere qualcosa vista anche l’enorme posta in gioco. Peserà e tanto il precedente di 365 giorni fa, quando Sonego fu capace di annullare 3 match point con altrettanti numeri e di importi per 7-5 al set decisivo. In palio, oltre che i quarti contro il vincente di Hurkacz-Ruud, anche altri 100 insperati punti che permetterebbero all’azzurro di issarsi provvisoriamente al 43° posto del ranking ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert, che prenderà il via come 5° dalle ore 11:00 sul Campo dei Principi.