Griglia di partenza MotoGP, GP Americhe 2024: Bagnaia davanti a Martin, Vinales in pole

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP delle Americhe 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di questa sera (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso negli USA, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio.

Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP delle Americhe. Il centauro spagnolo si è scatenato in sella alla Aprilia ed è riuscito a guadagnare la partenza al palo, precedendo due connazionali: secondo posto per il sempre più scatenato rookie Pedro Acosta con la KTM, terzo il veterano Marc Marquez sempre più pimpante con la Ducati del Team Gresini.

Le due Ducati ufficiali apriranno la seconda fila. Francesco Bagnaia è quarto davanti al compagno di scuderia Enea Bastianini. Il Campione del Mondo riuscirà dunque a scattare davanti al grande rivalo per il titolo iridato, ovvero l’altro spagnolo Jorge Martin, sesto con la Ducati Pramac. A seguire l’altra Aprilia ufficiale guidata da Aleix Espargarò e tre italiani: Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Alex Marquez dodicesimo con l’altra Ducati Gresini, Luca Marini chiuderà lo schieramento.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP delle Americhe 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. L’appuntamento è per oggi pomeriggio con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AMERICHE MOTOGP 2024

1. Maverick Vinales (Aprilia)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Enea Bastianini (Ducati)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Aleix Espargarò (Aprilia)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Marco Bezzecchi (Ducati)

11. Jack Miller (KTM)

12. Alex Marquez (Ducati)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Miguel Oliveira (Aprilia)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Brad Binder (KTM)

18. Augusto Fernandez (KTM)

19. Johann Zarco (Honda)

20. Joan Mir (Honda)

21. Takaaki Nakagami (Honda)

22. Luca Marini (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP AMERICHE MOTOGP 2023

Q2:

Q1:

1 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.541 5 6 345.0

2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.553 5 6 0.012 0.012 340.6

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 2’01.726 6 7 0.185 0.173 342.8

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 2’01.844 3 7 0.303 0.118 343.9

5 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.893 5 6 0.352 0.049 342.8

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.089 6 6 0.548 0.196 340.6

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.140 4 5 0.599 0.051 345.0

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’02.223 5 6 0.682 0.083 340.6

9 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’02.380 5 6 0.839 0.157 341.7

10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.829 5 6 1.288 0.449 347.2

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’03.114 6 6 1.573 0.285 338.5

12 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 2’03.249 5 6 1.708 0.135 337.5