MotoGP, Davide Tardozzi spiega il warm-up di Bagnaia: “Abbiamo lavorato con le gomme di ieri per capire”

Dopo una Sprint Race quanto mai complicata, chiusa all’ottavo posto, Francesco “Pecco” Bagnaia non ha brillato nemmeno nel warm-up del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024 che si è appena concluso. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, Maverick Vinales ha chiuso al comando precedendo Marc Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Jorge Martin (Ducati Pramac), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Gas Gas Tech3).

Per trovare il due-volte campione del mondo bisogna scendere fino alla 15a posizione con un distacco di 1.158 dalla vetta. Cosa sta succedendo al portacolori del team Ducati Factory? Lo ha spiegato Davide Tardozzi, numero uno della squadra di Borgo Panigale. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, il team principal ha spiegato come si sono sviluppati i lavori nel turno mattutino.

“Dopo le difficoltà con le gomme di ieri nella Sprint Race, oggi avevamo la necessità di capire se cambiando assetto le cose miglioravano. Determinante per noi capire che la moto di ieri con gomme nuove poteva crescere. Per questo abbiamo cambiato assetto e portato avanti le gomme per avere le risposte che volevamo. Ora analizzeremo i dati prima della gara”.

Lavorando con la soft al posteriore si è andati a scapito della conoscenza della gomma media? “No, quella analisi l’abbiamo fatta con Enea Bastianini che è sceso in pista con doppia media. Il romagnolo non ha avuto quasi mai pista libera ma ha detto che all’anteriore le cose andavano così così, meglio al posteriore. Penso che sarà la gomma di gara”.