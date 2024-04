MotoGP, Viñales domina la Sprint di Austin. Pokerissimo della Spagna, in difficoltà Bastianini e Bagnaia

Back-to-back. Maverick Viñales completa un sabato da sogno al COTA di Austin e, dopo la pole position, si impone anche nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Seconda affermazione consecutiva nella manche breve (dopo Portimao) per il portacolori dell’Aprilia, che sembra aver trovato un feeling davvero eccezionale sulla RS-GP 24.

Viñales ha vinto con grande autorità, azzeccando una partenza perfetta e poi sfoderando un ritmo insostenibile per tutti gli altri, a testimonianza di una superiorità schiacciante in termini di passo. Seconda posizione a poco più di 2″ dal leader per un solido Marc Marquez con la Ducati GP23 del Team Gresini, ma può sorridere anche Jorge Martin in terza piazza con la GP24 del team Pramac grazie ad una buona rimonta.

Primi giri all’attacco e lieve flessione finale per il fenomenale rookie della GasGas Pedro Acosta, che archivia comunque uno splendido quarto posto subito davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò, a completamento di un clamoroso pokerissimo della Spagna. Più distante in sesta piazza un opaco Enea Bastianini, mentre è addirittura 8° uno spento Francesco Bagnaia autore di uno start disastroso ed incapace poi di risalire il gruppo.

In campionato, dopo la Sprint di Austin, Martin consolida la sua leadership con un margine di 24 punti su Bastianini, 25 su Binder, 28 su Bagnaia, 31 su Marquez, 33 su Acosta, 36 su Viñales e 37 su Espargarò.

CLASSIFICA SPRINT GP AMERICHE MOTOGP 2024