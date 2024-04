Quante posizioni guadagna Sonego nel ranking ATP? Contro-sorpasso su Cobolli, ma per le Olimpiadi è dura…

Lorenzo Sonego ha sconfitto in rimonta l’indiano Sumit Nagal e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech, dove affronterà il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Munar. Il tennista italiano si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina e grazie a questo successo ha operato il contro-sorpasso ai danni di Flavio Cobolli nel ranking ATP, visto la sconfitta di quest’ultimo contro il russo Pavel Kotov.

Il 28enne ha guadagnato cinque posizioni grazie al successo odierno e si è issato al 56mo posto nella classifica virtuale con 915 punti. Flavio Cobolli è invece 62mo con 880 punti e non potrà più incrementare il proprio bottino sul mattone tritato nordafricano. Naturalmente la graduatoria è in continua mutuazione in base ai risultati che i vari giocatori ottengono nei tornei in svolgimento durante la settimana in corso. Lorenzo Sonego salirebbe a quota 965 punti in caso di accesso alle semifinali e sarebbe virtualmnte 51mo, mentre volerebbe a quota 1.115 punti e al 39mo posto virtuale se dovesse alzare al cielo il trofeo.

Attenzione, però, al discorso qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ai Giochi potranno partecipare i primi 56 del ranking ATP del 10 giugno 2024 (dopo il Roland Garros), ma con massimo quattro atleti per Nazione. Dando uno sguardo alla Olympic Race, che tiene in considerazione i risultati ottenuti da dopo il Roland Garros 2023 (e che lo farà fino alla conclusione della prossima edizione dello Slam sulla terra rossa di Parigi), Lorenzo Sonego è infatti 68mo con 635 punti e dunque la sua situazione è parecchio in bilico.

Attenzione perché la presenza del piemontese sarebbe fondamentale in ottica doppio, vista l’intesa perfetta con Jannik Sinner dimostrata durante la trionfale Coppa Davis. Bisognerà comunque considerare il fatto che ci saranno probabilmente delle rinunce. Al momento gli italiani qualificati sarebbero Jannik Sinner (primo nella Olympic Race), Lorenzo Musetti (33mo), Matteo Arnaldi (40mo), Luciano Darderi (47mo).