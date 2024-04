Matteo Berrettini, che carattere! Vince la battaglia con Munar e sfiderà Sonego ai quarti a Marrakech!

Ci sarà un derby azzurro nei quarti di finale del torneo ATP di Marrakech. Matteo Berrettini affronterà infatti Lorenzo Sonego. Il romano è uscito vittorioso da una partita complicatissima contro lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Berrettini ha tenuto una buona percentuale con la prima, chiudendo anche con otto ace. Da migliorare sicuramente la percentuale di realizzazione con le palle break, visto che il romano ne ha sfruttate solo quattro su tredici.

Il primo ad avere palle break è Munar, che ne ha addirittura tre nel quarto gioco. Berrettini si salva con due ottime prime e con la solita sventagliata di dritto, tenendo un delicatissimo turno di servizio. Il romano si procura due occasioni di break nel settimo game e sulla seconda la pressione dell’azzurro fa male al rovescio dello spagnolo. Berrettini non concede nulla e va a prendersi la prima frazione sul 6-4.

Berrettini parte forte nel secondo set e trova il break nel terzo game, portandosi poi sul 3-1. Il romano ha due palle per raddoppia il break di svantaggio, ma incredibilmente da quel momento si blocca e Munar vince incredibilmente tredici punti consecutivi, ottenendo anche il controbreak a zero nel sesto game e salendo a condurre 4-3. Il decimo game è una battaglia, con Berrettini che si trova ad affrontare due set point e sul secondo deve capitolare, con Munar che si prende la seconda frazione per 6-4.

L’inizio di terzo set è una battaglia e Berrettini manca due palle break nel terzo gioco. Il romano, però, ne ha altre tre nel settimo gioco. Berrettini non sfrutta le prime due, ma sulla terza il dritto dello spagnolo è largo. Avanti 4-3, Matteo vola sulle ali dell’entusiasmo e nel nono gioco si procura un match point ed ancora il dritto va a tradire Munar. Berrettini ringrazia e si prende il terzo set per 6-3, qualificandosi per i quarti di finale.

Come detto ora per Berrettini ci sarà il derby azzurro con Lorenzo Sonego. Non è assolutamente una novità, visto che a livello ATP i due si sono già affrontati tre volte e curiosità vuole sempre sull’erba. La prima nel 2022 a Stoccarda nei quarti di finale con la vittoria di Matteo per 3-6 6-3 6-4. L’anno successivo nuovo scontro a Stoccarda con Sonego che si impose 6-1 6-2 sul romano, che uscì dal campo in lacrime. Il destino volle che poi a Wimbledon siano stati sorteggiati contro al primo turno ed un rinato Berrettini vinse in rimonta 5-7 6-3 6-3 6-3.